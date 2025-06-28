В японской Осаке нашли мертвой россиянку, полиция расследует убийство

В Японии начато расследование по факту смерти гражданки России, найденной мертвой в Осаке. Тело 50-летней Елены Ито обнаружено в ее квартире с признаками насильственной смерти — на лице и теле зафиксированы кровоподтеки и ушибы. Полиция рассматривает версию убийства. Российское генконсульство в Осаке находится в контакте с японскими правоохранительными органами и выясняет обстоятельства произошедшего.