Юрист Раднаева объяснила, что ждет мигрантов после 30 июня

Она напомнила, что с 30 июня для иностранцев, въезжающих в РФ без виз или в рамках соглашения о безвизовых групповых поездках, необходимо минимум за 72 часа до поездки (но не раньше чем за 90 дней) уведомить российские власти о планах въехать в РФ. Для этого потребуется заполнить анкету в приложении RuID, указать цель и маршрут поездки, свои данные, сфотографироваться в приложении, сделать фото документа, удостоверяющего личность, и записать голос для биометрии. Такое заявление нужно формировать перед каждой поездкой. После отправки данных следует получить соответствующий QR-код; без него въезд в РФ будет невозможен.