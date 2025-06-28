Юрист Раднаева объяснила, что ждет мигрантов после 30 июня

Для иностранцев, въезжающих в РФ без виз или в рамках соглашения о безвизовых групповых поездках, с 30 июня может измениться порядок пересечения границы, сказала Спутнику генеральный директор юридическо-консалтинговой компании «Синорусс» Сурана Раднаева.
Она напомнила, что с 30 июня для иностранцев, въезжающих в РФ без виз или в рамках соглашения о безвизовых групповых поездках, необходимо минимум за 72 часа до поездки (но не раньше чем за 90 дней) уведомить российские власти о планах въехать в РФ. Для этого потребуется заполнить анкету в приложении RuID, указать цель и маршрут поездки, свои данные, сфотографироваться в приложении, сделать фото документа, удостоверяющего личность, и записать голос для биометрии. Такое заявление нужно формировать перед каждой поездкой. После отправки данных следует получить соответствующий QR-код; без него въезд в РФ будет невозможен.
По словам эксперта, нововведение ориентировано прежде всего на миграционные потоки из стран, с которыми у России есть соглашения о безвизовых поездках. Вместе с тем нововведения могут коснуться и самых многочисленных иностранных гостей России — китайцев, которые могут приезжать в РФ по механизму безвизовых поездок туристических групп.
«На данный момент для граждан КНР, которые планируют посетить РФ по безвизовому механизму, исключений нет», — сказала она.
Вместе с тем отметила юрист, российские власти и туроператоры в курсе проблемы, и сейчас изучается вопрос, коснется ли нововведение туристов из Китая. «Возможно, к 30 июня будет принято решение, которое освободит китайских туристов от необходимости заранее сообщать о своем приезде», — сказала она.
По словам Раднаевой, российские власти высоко оценивают работу механизма безвизовых групповых турпоездок в РФ и планируют его развивать. 20 мая замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил, что РФ и КНР ведут переговоры об улучшении условий таких поездок — например, станет возможным совершить безвизовое путешествие семьей или компанией от трех человек, а максимальный срок поездки увеличится как минимум в 1,5 раза.
По данным Погранслужбы ФСБ России, в 2024 году РФ посетили почти 1,7 млн китайцев, что в 2 раза больше показателя 2023 года. Из этого количества 848 тысяч китайцев были туристами, причем почти половина — по механизму безвизовых туристических групповых поездок.