Пятница, 27 июня, стала рекордным днем во Владивостоке: побит температурный максимум

Во Владивостоке установлен новый рекорд. Пятница, 27 июня, стала самым жарким днем с 1970 года. Об этом уведомила ведущий специалист Приморского гидрометцентра Варвара Коридзе, цитирует ТАСС.
Так, предыдущая максимальная температура составляла плюс 30 градусов. Однако 27 июня воздух прогрелся до отметки плюс 31,4, заверила эксперт.
«Рекорд на 27 июня зафиксирован в 1970 году на отметке плюс 30 градусов. 27 июня в городе температура воздуха поднялась до плюс 31,4», — сообщила Варвара Коридзе.
В Московской области, между тем, фиксируют резкие перепады температур. Так, ночью 28 июня столбик термометра опустится до плюс 10 градусов. При этом днем температура повысится до плюс 22 градусов. В воскресенье ожидается переменная облачность.