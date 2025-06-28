Немецкие истребители перехватили российский Ил-20 над Балтикой

По данным издания, радары НАТО зафиксировали Ил-20М, вылетевший из Калининграда, в 09:02 по местному времени. Самолет якобы двигался в международном воздушном пространстве с выключенными транспондерами и не выходил на связь. Два немецких Eurofighter поднялись в воздух с авиабазы в Лаге и установили визуальный контакт с российским самолетом в 100 километрах от побережья Германии.