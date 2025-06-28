Немецкие истребители перехватили российский Ил-20 над Балтикой

Немецкие истребители были подняты по тревоге в пятницу, 27 июня из-за появления российского самолета Ил-20М в воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.
По данным издания, радары НАТО зафиксировали Ил-20М, вылетевший из Калининграда, в 09:02 по местному времени. Самолет якобы двигался в международном воздушном пространстве с выключенными транспондерами и не выходил на связь. Два немецких Eurofighter поднялись в воздух с авиабазы в Лаге и установили визуальный контакт с российским самолетом в 100 километрах от побережья Германии.
Как утверждает Bild, Ил-20М продолжил движение в западном направлении, пока не изменил курс примерно в 40 км от острова Узедом и не направился на север. Воздушное пространство Германии самолет не нарушал.
По информации Bild, это уже девятый случай в 2025 году, когда истребители НАТО поднимаются по тревоге из-за российских самолетов. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что полеты российской военной авиации выполняются в соответствии с международными правилами, передает ТАСС.
Истребители F-35, охраняющие воздушное пространство Североатлантического альянса в Эстонии, осуществили сопровождение трех российских самолетов, которые пролетали над Балтийским морем. Уточняется, что российские самолеты были сопровождены над международными водами до границы зоны НАТО.