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Немецкие истребители перехватили российский Ил-20 над Балтикой

Немецкие истребители были подняты по тревоге в пятницу, 27 июня из-за появления российского самолета Ил-20М в воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

Немецкие истребители были подняты по тревоге в пятницу, 27 июня из-за появления российского самолета Ил-20М в воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, радары НАТО зафиксировали Ил-20М, вылетевший из Калининграда, в 09:02 по местному времени. Самолет якобы двигался в международном воздушном пространстве с выключенными транспондерами и не выходил на связь. Два немецких Eurofighter поднялись в воздух с авиабазы в Лаге и установили визуальный контакт с российским самолетом в 100 километрах от побережья Германии.

Как утверждает Bild, Ил-20М продолжил движение в западном направлении, пока не изменил курс примерно в 40 км от острова Узедом и не направился на север. Воздушное пространство Германии самолет не нарушал.

По информации Bild, это уже девятый случай в 2025 году, когда истребители НАТО поднимаются по тревоге из-за российских самолетов. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что полеты российской военной авиации выполняются в соответствии с международными правилами, передает ТАСС.

Истребители F-35, охраняющие воздушное пространство Североатлантического альянса в Эстонии, осуществили сопровождение трех российских самолетов, которые пролетали над Балтийским морем. Уточняется, что российские самолеты были сопровождены над международными водами до границы зоны НАТО.

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