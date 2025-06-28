Свадьба Безоса и Санчес в Венеции обошлась в 50 миллионов долларов

Ранее сообщалось, что пара официально оформила отношения 27 июня. Санчес подтвердила это событие, изменив имя в соцсетях на «Лорен Санчес Безос» и опубликовав фотографию с церемонии, где она изображена в свадебном платье рядом с Безосом в смокинге.