Свадьба Безоса и Санчес в Венеции обошлась в 50 миллионов долларов

На торжество, которое проходит с 26 по 28 июня 2025 года, приглашены около 200 представителей мировой элиты, включая дочь президента США Иванку Трамп и её супруга Джареда Кушнера. Кроме того, пригласительные получили Опра Уинфри, Билл Гейтс, Леонардо Ди Каприо и нескольких членов семьи Кардашьян.
Ранее сообщалось, что пара официально оформила отношения 27 июня. Санчес подтвердила это событие, изменив имя в соцсетях на «Лорен Санчес Безос» и опубликовав фотографию с церемонии, где она изображена в свадебном платье рядом с Безосом в смокинге.