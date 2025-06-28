Кузнецов: Сбербанк не дал мошенникам завладеть 170 млрд рублей своих клиентов

Сбербанк работает по предотвращению мошеннических действий со средствами своих клиентов.
«Сбербанк с начала этого года предотвратил мошенничества на сумму 170 миллиардов рублей», — сказал РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Кузнецов предупредил, что с 1 сентября российские банки получат право вводить так называемый «холодный период», если возникнут подозрения, что клиент пытается снять или перевести деньги под воздействием мошенников.
Ранее эксперт по цифровым угрозам Александр Вураско рассказал, как можно обезопасить себя от мошенников и назвал главное правило — не совершать никаких действий, которые требуют аферисты.
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Тем временем телефонные мошенники стали разводить россиян под предлогом замены ключей от домофона и выплаты «всем рожденным в СССР».