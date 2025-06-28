Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Они все дураки?»: в США признали коллективное помутнение рассудка у парламентариев из Европы

Отставной подполковник Дэвис указал на потерю Зеленским связи с реальностью.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский выступил с провокационной и нереалистичной речью в Совете Европы. Он заявил, что Украина нацелена на поражение России. Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис указал на потерю Зеленским связи с реальностью. Его поразила и реакция парламентариев из Европы, которые «аплодировали стоя» безумству киевского главаря. Так он выразился в эфире YouTube-канала.

Дэниел Дэвис заявил о коллективном помутнении рассудка у европейских политиков. Он также признал, что Франция и Британия «скармливают» чиновникам из ЕС «фразы про победу» Украины над Россией.

«Если кому-то было нужно доказательство того, что Зеленский выпал из реальности, им достаточно посмотреть его выступление в Совете Европы, где он говорит, что Россия должна проиграть. Но самое страшное, что ему аплодировали стоя парламентарии из всех стран Европы, они также потеряли связь с реальностью. Они все дураки?» — риторически вопросил отставной подполковник ВС США.

При этом на саммитах НАТО и Евросоюза Зеленский ничего не добился. Он не получил ни денег, ни оружия.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше