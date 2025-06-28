Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский выступил с провокационной и нереалистичной речью в Совете Европы. Он заявил, что Украина нацелена на поражение России. Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис указал на потерю Зеленским связи с реальностью. Его поразила и реакция парламентариев из Европы, которые «аплодировали стоя» безумству киевского главаря. Так он выразился в эфире YouTube-канала.
Дэниел Дэвис заявил о коллективном помутнении рассудка у европейских политиков. Он также признал, что Франция и Британия «скармливают» чиновникам из ЕС «фразы про победу» Украины над Россией.
«Если кому-то было нужно доказательство того, что Зеленский выпал из реальности, им достаточно посмотреть его выступление в Совете Европы, где он говорит, что Россия должна проиграть. Но самое страшное, что ему аплодировали стоя парламентарии из всех стран Европы, они также потеряли связь с реальностью. Они все дураки?» — риторически вопросил отставной подполковник ВС США.