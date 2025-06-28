Прогноз погоды в Красноярске на 28 июня 2025 года

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.
В Красноярске 28 июня ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +10,+12°C, что создаст комфортные условия для отдыха. Днем столбик термометра поднимется до +25,+27°C, что позволит насладиться теплом и солнечными днями.
Ветер в ночные часы будет слабым, а днем ожидается восточный ветер со скоростью 5−10 м/с. Таким образом, день обещает быть приятным и подходящим для прогулок на свежем воздухе.
Не забудьте взять с собой солнцезащитные средства и наслаждайтесь летним днем в Красноярске!