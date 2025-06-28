Влияет характер и традиции: Life.ru узнал у эксперта, какие категории людей чаще оставляют чаевые

Когда у клиента есть возможность ежедневно тратить внушительные суммы, он иначе относится к деньгам. Очевидно, что люди с достатком выше среднего часто оставляют чаевые — они меньше задумываются о стоимости услуг и воспринимают дополнительные расходы как должное проявление благодарности или способ повысить уровень сервиса в будущем.