Как попасть в детсад в 2025 году: разъяснение Управления образования Астаны

В этом году для детей от 2 до 5 лет подготовлено более 15 тысяч мест. Родители смогут подать заявки через электронную систему INDIGO, с возможностью выбора детского сада и направления на основе ваучерного финансирования, которое внедрено в пилотном режиме с января. За полгода выдано 6 703 ваучера, благодаря чему очередь сократилась с 40 до 30 тысяч детей.