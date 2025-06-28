Российский вратарь выбран в первом раунде драфта НХЛ

Российский вратарь Петр Андреянов, воспитанник системы ЦСКА, был выбран под 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ клубом «Коламбус Блю Джекетс».
18-летний голкипер стал первым российским игроком, попавшим в этом году в Национальную хоккейную лигу. В прошедшем сезоне Андреянов выступал за команду «Красная Армия» в Молодежной хоккейной лиге, где в 37 матчах регулярного чемпионата показал процент отраженных бросков 94,2, а в шести играх плей-офф — 92,9.
Это первый случай с 2020 года, когда российского вратаря выбирают в первом раунде драфта — тогда под 11-м номером в «Нэшвилл» попал Ярослав Аскаров. Первые три выбора текущего драфта достались канадским и шведскому игрокам: защитнику Мэттью Шеферу («Айлендерс»), нападающему Майклу Мисе («Сан-Хосе») и форварду Антону Фронделлу («Чикаго»).
В истории НХЛ россияне трижды становились первыми номерами драфта — Илья Ковальчук в 2001 году, Александр Овечкин в 2004-м и Наиль Якупов в 2012-м.
Ранее сообщалось, что семикратный чемпион Франции «Лион» отправлен во второй дивизион.