Российский вратарь выбран в первом раунде драфта НХЛ

18-летний голкипер стал первым российским игроком, попавшим в этом году в Национальную хоккейную лигу. В прошедшем сезоне Андреянов выступал за команду «Красная Армия» в Молодежной хоккейной лиге, где в 37 матчах регулярного чемпионата показал процент отраженных бросков 94,2, а в шести играх плей-офф — 92,9.