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Археологические раскопки завершились на острове Ольхон

Археологи нашли более 500 предметов возрастом до 8000 лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутские археологи завершили спасательные работы на участке «Перевозная» на острове Ольхон. Раскопки длились 20 дней, вблизи от паромной переправы, на площади 500 квадратных метров. Об этом КП-Иркутск сообщили в службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

— Специалисты полностью выкапывают всю территорию стоянки, весь археологический материал фиксируется, изымается и перевозится в лабораторию Иркутска. Затем проводится анализ, составляется отчет. И спустя три года артефакты передают в музейные фонды, — говорится в сообщении.

Возраст раритетов составляет от 8 до 2,5 тысяч лет от наших дней. Археологам удалось раскопать более 500 предметов. Одной из самых интересных находок стал наконечник гарпуна, который изготавливали из рога благородного оленя, а также его система крепления к острию. Раскопки на территории Прибайкальского национального парка были проведены в соответствии с требованиями законодательства.