Археологические раскопки завершились на острове Ольхон

Иркутские археологи завершили спасательные работы на участке «Перевозная» на острове Ольхон. Раскопки длились 20 дней, вблизи от паромной переправы, на площади 500 квадратных метров. Об этом КП-Иркутск сообщили в службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области.
— Специалисты полностью выкапывают всю территорию стоянки, весь археологический материал фиксируется, изымается и перевозится в лабораторию Иркутска. Затем проводится анализ, составляется отчет. И спустя три года артефакты передают в музейные фонды, — говорится в сообщении.
Возраст раритетов составляет от 8 до 2,5 тысяч лет от наших дней. Археологам удалось раскопать более 500 предметов. Одной из самых интересных находок стал наконечник гарпуна, который изготавливали из рога благородного оленя, а также его система крепления к острию. Раскопки на территории Прибайкальского национального парка были проведены в соответствии с требованиями законодательства.