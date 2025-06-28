Археологические раскопки завершились на острове Ольхон

Возраст раритетов составляет от 8 до 2,5 тысяч лет от наших дней. Археологам удалось раскопать более 500 предметов. Одной из самых интересных находок стал наконечник гарпуна, который изготавливали из рога благородного оленя, а также его система крепления к острию. Раскопки на территории Прибайкальского национального парка были проведены в соответствии с требованиями законодательства.