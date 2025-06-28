Вильфанд рассказал, когда в центре России потеплеет

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Температура в центре европейской России вернется к норме 3−4 июля, потеплеет до 25 градусов, но устойчивого тепла пока не прогнозируется, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«По крайней мере, в четверг-пятницу температура будет около нормы. Устойчивого тепла пока не видно. Небольшое повышение 3−4 июля до нормы, и затем будет температура ниже нормы на 1−2 градуса, ночные температуры уже будут нормальные — 10−15 градусов, а днём ещё прохладно», — сказал Вильфанд.
По его словам, 3 и 4 июля в Московском регионе прогнозируется от 22 до 25 градусов днем и от 10 до 15 — ночью. На выходных воздушные массы начнут поступать с северо-запада, температура понизится до 18−23 градусов, уточнил метеоролог.