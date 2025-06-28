Украинские военкомы начали использовать беспилотники для отлова людей

Сотрудники украинских военкоматов начали применять дроны во время рейдов для выявления укрывающихся в домах мужчин, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, сейчас сотрудники ТЦК ходят с операторами дронов, с помощью которых проводят разведку, на некоторые беспилотники устанавливают тепловизоры, чтобы человек не мог спрятаться даже у себя дома, заявил собеседник агентства.
В сети широко распространяются видео силовых мобилизаций в ВСУ; на кадрах сотрудники военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя силу.
Закон об ужесточении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных обновить данные в военкомате. Для этого необходимо лично явиться в военкомат или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника».
Повестка считается врученной даже без личного контакта с призывником: датой «вручения» признается день проставления штампа о невозможности доставки. Закон предписывает военнообязанным постоянно носить военный билет и предъявлять его по требованию сотрудников военкомата или полиции. Сроки демобилизации в документе не указаны.