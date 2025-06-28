Армянские силовики штурмуют резиденцию католикоса на фоне дела против архиепископа

Сотрудники Службы национальной безопасности Армении (СНБ) прибыли к резиденции католикоса всех армян Гарегина II в Первопрестольном Святом Эчмиадзине, намереваясь провести обыск. Попытка силовиков войти в здание вызвала сопротивление священников и привела к потасовке. Католикос вышел к сотрудникам СНБ.
Эти события развернулись на фоне уголовного дела, возбужденного накануне против архиепископа Ширакской епархии Микаэла Аджапахяна, обвиняемого в публичных призывах к узурпации власти. Утром 27 июня полиция уже проводила следственные действия в Ширакской епархии.
Расследование в отношении священнослужителей происходит на фоне обострения конфликта между правительством Армении и Армянской апостольской церковью (ААЦ). Премьер-министр Никол Пашинян ранее призывал к переизбранию католикоса и заявлял о предотвращении «плана криминального олигархического духовенства» по захвату власти. В рамках этого дела арестованы 15 человек, включая лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна и предпринимателя Самвела Карапетяна, передает «Ъ».
Ранее стало известно, что в Армении сотрудники правоохранительных органов в масках задержали лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна. По данным Следственного комитета Армении, священнослужителя обвиняют в подготовке террористических актов и попытке захвата власти.
Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении национализировать ЗАО «Электрические сети Армении», которое принадлежит российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну. Что это за бизнесмен и с чего начался его конфликт с премьер-министром — в материале «Вечерней Москвы».