10 открытых водоемов Иркутска признаны непригодными для купания

Роспотребнадзор по Иркутской области провел лабораторные исследования качества проб воды, взятых в открытых водоемах на территории Иркутска. По данным на 27 июня, 10 из них признаны непригодными для купания. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Это залив Якоби, озеро Квадрат, нижний бьеф плотины ГЭС, Шиловская протока, река Ангара — район выпуска КОС левого берега, река Ангара — район острова Юность, река Ангара — район выпуска КОС правого берега, река Ушаковка — район ТЦ «Фортуна», река Иркут — район автомобильного моста и поселка Горького, река Ангара — район спорт-парка «Поляна», — говорится в сообщении.
Отбор проводился со 2 по 9 июня 2025 года. Во всех пробах установлено превышение гигиенических нормативов по энтерококкам и колиформным бактериям. Это означает, что купание или использование такой воды в пищу может привести к бактериальной кишечной инфекции.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что проезд по улице Ширямова ограничат в областном центре. Это участок в районе дома № 36/2. С 08:00 утра июня до 20:00 8 июля. Причиной стали аварийные работы на напорном водопроводе.