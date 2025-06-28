Роскачество назвало лучшие вина для отдыха на пикнике

При этом крепленые десертные вина также будут не лучшим выбором для пикника из-за повышенного содержания алкоголя, отметили в Роскачестве. Лучше всего присмотреться к белым и розовым тихим винам, а также игристым в качестве аперитива. Еще одним предпочтительным вариантом могут стать яркие фруктовые версии игристых вин. «Они универсальны и гастрономичны, а растущее количество образцов в категории экстра брют отвечает общему тренду на ЗОЖ», — подчеркнули там.