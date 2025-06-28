Роскачество назвало лучшие вина для отдыха на пикнике

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Летом для отдыха на пикнике лучше всего выбирать молодые и свежие вина, при этом стоит отказаться от употребления выдержанных и крепленых десертных сортов, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
«В наше время пикники не предполагают сложной гастрономии. Чаще всего мы берем с собой фрукты, сэндвичи, мясные и сырные нарезки, выпечку, зелень. Такой демократичный продуктовый набор требует подобных вин: молодых, свежих, понятных. Серьезные выдержанные версии стоит приберечь для особых случаев, на природе оценить их в полной мере все равно не удастся», — рассказала руководитель «Винного гида России» Олеся Латышева. Ее слова приводятся в сообщении.
При этом крепленые десертные вина также будут не лучшим выбором для пикника из-за повышенного содержания алкоголя, отметили в Роскачестве. Лучше всего присмотреться к белым и розовым тихим винам, а также игристым в качестве аперитива. Еще одним предпочтительным вариантом могут стать яркие фруктовые версии игристых вин. «Они универсальны и гастрономичны, а растущее количество образцов в категории экстра брют отвечает общему тренду на ЗОЖ», — подчеркнули там.
Молодые и свежие тихие вина, похожие на популярные раньше португальские «зеленые» вина, снова обретают популярность благодаря отечественным аналогам, следует из сообщения. «Яркие, питкие, часто с небольшой остаточной газацией и невысоким содержанием алкоголя, такие вина подойдут для неформального отдыха на природе. Они отлично сочетаются с типичным гастрономическим набором для пикника — круассанами, фруктами, нарезками», — пояснили в Роскачестве.
Эксперты советуют избегать попадания солнечных лучей на бутылку и ее сильного нагревания, чтобы не испортить вкусовые качества вина. Для этого можно использовать термосумку или охлаждающий рукав. Кроме того, они предлагают выбирать вина в таре меньшего объема, чтобы сделать потребление напитка на природе более умеренным и практичным.