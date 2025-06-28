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В Кыштыме с 1 июля повысят стоимость проезда в общественном транспорте

В Кыштыме (Челябинская область) с 1 июля 2025 года повысят стоимость проезда в общественном транспорте, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Информацию распространило Управление стратегического развития и привлечения инвестиций администрации округа.

Проезд подорожает до 35 рублей за одну поездку, а не до 31 рубля, как это планировалось еще в 2023 году.

«С предстоящего вторника, 1 июля, проезд в городском сообщении составит 35 рублей, в пригородном сообщении (до поселков округа) — 3 рубля 54 копейки за пассажирокилометр. На провоз одного места багажа 50% от тарифа на перевозки в пригородном сообщении», — говорится в комментарии.

Власти утверждают, что Кыштымский городской округ — «одна из немногих территорий региона, где тарифы на проезд в маршрутном такси являются регулируемыми».

Повышение стоимости проезда связано с увеличением расходов перевозчиков на горюче-смазочные материалы, приобретение запасных частей, оборудования, обеспечение оплаты труда водителей, поскольку срывы графиков движения связаны в том числе и с дефицитом кадров на транспорте, уточнили в мэрии.

«Решение повысить стоимость проезда является вынужденной мерой и направлено на сохранение транспортной инфраструктуры на территории округа. Льготная категория населения по-прежнему может приобрести в управлении социальной защиты населения единые социальные проездные билеты», — добавили в администрации.