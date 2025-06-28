«В клубе имени Зеленского появился еще один участник»: нарколог объяснил странную мимику премьера Италии

Премьер Италии Джорджа Мелони вела себя странно во время последней пресс-конференции. Политик часто моргала и оглядывалась по сторонам. Кроме того, на себя обращает внимание ее излишне беглая речь. Психиатр-нарколог Василий Шуров прокомментировал поведение Джорджи Мелони. Он подчеркнул, что такая необычная мимика указывает на «применение серьезного допинга», цитирует NEWS.ru.