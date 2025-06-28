«В клубе имени Зеленского появился еще один участник»: нарколог объяснил странную мимику премьера Италии

Премьер Италии Джорджа Мелони вела себя странно во время последней пресс-конференции. Политик часто моргала и оглядывалась по сторонам. Кроме того, на себя обращает внимание ее излишне беглая речь. Психиатр-нарколог Василий Шуров прокомментировал поведение Джорджи Мелони. Он подчеркнул, что такая необычная мимика указывает на «применение серьезного допинга», цитирует NEWS.ru.
Психиатр сделал акцент на расширенных зрачках премьера Италии. Кроме того, он подтвердил, что мимика Джорджи Мелони выглядела чрезмерно активной. Врач также обратил внимание на «плавающий взгляд».
«Я, как нарколог, вижу здесь применение серьезного допинга, поэтому можно констатировать, что в клубе имени Владимира Зеленского официально появился еще один участник», — заключил Василий Шуров.
Джорджа Мелони постоянно шмыгала носом и трогала его рукой. Но особенно странно и жутко выглядели выпученные глаза премьера Италии.