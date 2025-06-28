Сладкая проверка: в России начнут контролировать качество шоколада по ГОСТу

Ранее в России уже началась масштабная работа по созданию новых ГОСТов, направленных на повышение безопасности и качества продукции, в том числе стандартов для детского питания и школьной формы. Такие меры, по словам руководителя Росстандарта Антона Шалаева, ежегодно внедряются в различных отраслях страны, чтобы гарантировать высокие требования к продукции и обеспечить защиту потребителей.