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Сладкая проверка: в России начнут контролировать качество шоколада по ГОСТу

В России с 1 июля вступает в силу новая методика, позволяющая определять процентное содержание эквивалентов масла какао в шоколадной продукции. Об этом свидетельствует документ, с которым ознакомилось РИА Новости.

В России вступает в силу новый ГОСТ, определяющий содержание пальмового масла в шоколаде.

В России с 1 июля вступает в силу новая методика, позволяющая определять процентное содержание эквивалентов масла какао в шоколадной продукции. Об этом свидетельствует документ, с которым ознакомилось РИА Новости.

В документе подробно изложены методы, благодаря которым производители, экспортеры, а также надзорные органы получат возможность более точно выявлять содержание пальмового масла и его аналогов в составе шоколада.

Следует отметить, что стандарты ГОСТ не всегда имеют обязательную юридическую силу. Они становятся обязательными только в случае прямого упоминания в законодательстве, договорных обязательствах или технических регламентах. В большинстве случаев ГОСТы в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для предприятий пищевой промышленности.

Ранее в России уже началась масштабная работа по созданию новых ГОСТов, направленных на повышение безопасности и качества продукции, в том числе стандартов для детского питания и школьной формы. Такие меры, по словам руководителя Росстандарта Антона Шалаева, ежегодно внедряются в различных отраслях страны, чтобы гарантировать высокие требования к продукции и обеспечить защиту потребителей.