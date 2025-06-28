В России с 5 июля начнут блокировать активы подозреваемых в диверсиях

Кроме того, Госдума приняла закон о родительском контроле за счетами детей в возрасте от 14 до 18 лет. Цель закона — защита подростков от действий мошенников. Согласно нововведениям, законные представители несовершеннолетних получат право на предоставление справок по счетам и вкладам своих детей.