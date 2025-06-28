В России с 5 июля начнут блокировать активы подозреваемых в диверсиях

С 5 июля в России вступает в силу закон, позволяющий блокировать финансовые средства и иное имущество лиц и организаций, подозреваемых в причастности к диверсионной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга. Соответствующий закон ранее подписал президент России Владимир Путин.
Решения о блокировке будут приниматься межведомственной комиссией на основании материалов, содержащих информацию о причастности к диверсиям, в том числе их финансированию. Информацию будут предоставлять государственные органы, организации и компетентные органы иностранных государств. Состав межведомственной комиссии является закрытым.
Росфинмониторинг уточнил, что получить информацию о заморозке активов можно при обращении в финансовую организацию или в сам Росфинмониторинг, обеспечивающий организационную деятельность межведомственной комиссии.
Новый закон расширяет действие ранее существовавшего механизма заморозки активов, который прежде применялся только к лицам, подозреваемым в финансировании терроризма. Авторы закона объясняют необходимость принятия данного решения повышением уровня антидиверсионной защищенности критически важных объектов в условиях нынешней общественно-политической обстановки, передает ТАСС.
Кроме того, Госдума приняла закон о родительском контроле за счетами детей в возрасте от 14 до 18 лет. Цель закона — защита подростков от действий мошенников. Согласно нововведениям, законные представители несовершеннолетних получат право на предоставление справок по счетам и вкладам своих детей.