Посол России: Норвегия обогащается на милитаризации Европы

Он подчеркнул, что Норвегия располагает значительными финансовыми резервами, а также получила свыше 115 миллиардов долларов сверхдоходов от экспорта газа в 2022—2023 годах после отказа ряда европейских стран от российских энергоресурсов. Эти средства, по словам Корчунова, теперь направляются на перевооружение, которое он расценивает как военизацию континента.