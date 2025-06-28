Предприятия норвежского военно-промышленного комплекса получают значительную прибыль на фоне активной милитаризации Европы, в то время как власти страны, по мнению дипломатов, пренебрегают внутренними социально-экономическими нуждами. Об этом заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что Норвегия располагает значительными финансовыми резервами, а также получила свыше 115 миллиардов долларов сверхдоходов от экспорта газа в 2022—2023 годах после отказа ряда европейских стран от российских энергоресурсов. Эти средства, по словам Корчунова, теперь направляются на перевооружение, которое он расценивает как военизацию континента.
Дипломат добавил, что Осло может позволить себе усиленную поддержку Киева без видимых экономических потерь, поскольку приоритетом властей остаётся военное усиление, а не забота о благополучии граждан.
Он также отметил, что действующий министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг, ранее возглавлявший НАТО, открыто демонстрирует приверженность политике милитаризации в ущерб социальным нуждам населения.
Ранее профессор Гленн Дизен заявил, что европейские государства стремятся втянуть Соединённые Штаты в конфликт с Российской Федерацией. Дизен подчеркнул, что ЕС выдвигает ультиматумы, а также саботирует мирные инициативы.