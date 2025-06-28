Ответ «Кинжалом»: поражен объект ВСУ, откуда британские ракеты били по РФ

«Минимум, там была дежурная смена, это два экипажа, два летчика, штурман, оператор, то есть четыре человека. Еще, резервный экипаж мог дежурить, это уже шесть человек, и технический состав примерно тоже человек пятнадцать было. Не исключено, что в этот момент (в момент удара — ред.) там находились инструкторы, методисты, командиры и молодые летчики, которых они готовили к учебно-тренировочным полетам. И это стало для ВСУ ударом под дых в условиях дефицита военных летчиков», — резюмировал Попов.