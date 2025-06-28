Ответ «Кинжалом»: поражен объект ВСУ, откуда британские ракеты били по РФ

По украинскому военному аэродрому в зоне СВО ударили гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал». Как сообщила украинская сторона, удары нанесли по аэродрому Староконстантинов, где базируются истребители, в том числе F-16. Какие объекты на авиабазе были ликвидированы, aif.ru рассказали эксперты.
К Староконстантинову мчали машины скорой помощи.
По данным координатора николаевского подполья, автора Telegram-канала «Лохматый Z Николаев» Сергея Лебедева, по аэродрому Староконстантинов нанесли шесть ударов.
«Сегодня ночью шесть прилетов в Староконстантинов и один в Озёрное. Хорошо прилетело, с детонациями. “Кинжал”, о котором сообщили в Telegram-канале Минобороны, скорее всего, бил по Староконстантинову, где есть укрепленные бункеры», — сообщил он.
Лебедев уточнил, что к месту удара в Староконстантинове стянули много иностранных скорых. В Озерном, по его словам, было попадание в склад с ГСМ. Кроме того, вероятно, нанесен ущерб военной технике.
Поразили личный состав и прибывших на учебные полеты новобранцев.
В беседе с aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов отметил, какие объекты на аэродроме могли стать целями ВС РФ.
Он объяснил, что на территории авиабазы есть специальные железобетонные укрытия (ЖБУ) для самолетов.
«Это огромная железобетонная арка, засыпанная сверху землей на два-три метра, а бокам насыпи могут быть на 15 метров. Сейчас там могут базироваться оставшиеся истребители Су-24М и F-16. Пробивание такого ЖБУ — это отдельная операция. Наверное, почти на каждое ЖБУ минимум одно-два попадания нашим “Кинжалом”. Напрямую уничтожить самолет в ЖБУ достаточно проблематично», — отметил эксперт.
По словам Попова, удары могли быть нанесены по стоянке самолетов, которая находится за земляным валом высотой 5−6 метров.
Генерал-майор уточнил, что информация о многочисленных машинах скорой помощи может свидетельствовать о том, удар был по казарме или по отдельно стоящему зданию, которое используется как место расположения летного состава дежурных смен.
«Минимум, там была дежурная смена, это два экипажа, два летчика, штурман, оператор, то есть четыре человека. Еще, резервный экипаж мог дежурить, это уже шесть человек, и технический состав примерно тоже человек пятнадцать было. Не исключено, что в этот момент (в момент удара — ред.) там находились инструкторы, методисты, командиры и молодые летчики, которых они готовили к учебно-тренировочным полетам. И это стало для ВСУ ударом под дых в условиях дефицита военных летчиков», — резюмировал Попов.