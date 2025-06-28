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«Нелепая идея»: Трамп прокомментировал информацию о готовности Вашингтона помочь Ирану с деньгами на мирный атом

Трамп заявил, что не собирался давать Ирану $30 млрд на мирные ядерные объекты.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о якобы существующих планах Вашингтона помочь Ирану в получении инвестиций на мирные ядерные программы при условии отказа Тегерана от обогащения урана.

Информация об этом распространилась в СМИ. Согласно публикациям, речь шла о сумме порядка $30 млрд.

«Кто из лживых СМИ говорит, что “президент Трамп хочет дать Ирану $30 млрд на строительство невоенных ядерных объектов”? Никогда не слышал об этой нелепой идее», — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

По мнению американского лидера, те, кто распространяет подобную информацию, «больны» и пытаются таким образом унизить его.

Накануне специальный посланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что США готовы вести с Тегераном переговоры, на которых будет обсуждаться создание для Ирана гражданской ядерной программы, которая не предусматривает обогащения урана.

В то же время сам президент США Дональд Трамп пообещал без раздумий атаковать Иран, если страна продолжит обогащать уран.

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