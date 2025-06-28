Основатель Amazon Джефф Безос женился на журналистке Лорен Санчес

Миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос, наконец, женился. Его пассией стала журналистка и актриса Лорен Санчес. По данным Vogue, пара уже прошла через свадебную церемонию.
Известно, что торжество на этом не закончилось. Мероприятия в честь бракосочетания проходят с 26 по 28 июня в Венеции. Сама церемония состоялась 27 июня, написала телеведущая в соцсети.
На празднике, что не удивительно, присутствует множество именитых гостей. В их числе, например, Кайли и Кендалл Дженнер, Сидни Суини и Крис Дженнер.
В Чеченской Республике, тем временем, женятся 17-летний Адам Кадыров и девушка по имени Медни. Сын главы Чечни решил провести торжество в родительском доме в родовом селе. Сестра жениха Айшат Кадырова уточнила, что кадров со свадьбы не будет. По ее словам, брать в руки камеру будет некогда.