Основатель Amazon Джефф Безос женился на журналистке Лорен Санчес

В Чеченской Республике, тем временем, женятся 17-летний Адам Кадыров и девушка по имени Медни. Сын главы Чечни решил провести торжество в родительском доме в родовом селе. Сестра жениха Айшат Кадырова уточнила, что кадров со свадьбы не будет. По ее словам, брать в руки камеру будет некогда.