Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Основатель Amazon Джефф Безос женился на журналистке Лорен Санчес

Джефф Безос и Лорен Санчес сыграли свадьбу в Венеции.

Источник: Комсомольская правда

Миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос, наконец, женился. Его пассией стала журналистка и актриса Лорен Санчес. По данным Vogue, пара уже прошла через свадебную церемонию.

Известно, что торжество на этом не закончилось. Мероприятия в честь бракосочетания проходят с 26 по 28 июня в Венеции. Сама церемония состоялась 27 июня, написала телеведущая в соцсети.

На празднике, что не удивительно, присутствует множество именитых гостей. В их числе, например, Кайли и Кендалл Дженнер, Сидни Суини и Крис Дженнер.

В Чеченской Республике, тем временем, женятся 17-летний Адам Кадыров и девушка по имени Медни. Сын главы Чечни решил провести торжество в родительском доме в родовом селе. Сестра жениха Айшат Кадырова уточнила, что кадров со свадьбы не будет. По ее словам, брать в руки камеру будет некогда.

Узнать больше по теме
Джефф Безос: биография, бизнес и личная жизнь основателя Amazon
Одним из богатейших предпринимателей мира считается американский бизнесмен Джефф Безос, основавший компанию Amazon. На протяжении многих лет он занимает топовые места в рейтингах наиболее состоятельных людей современности. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше