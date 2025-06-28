Синоптики рассказали, когда в центр России вернется летнее тепло

«По крайней мере, в четверг-пятницу температура будет около нормы. Устойчивого тепла пока не видно. Небольшое повышение 3−4 июля до нормы, и затем будет температура ниже нормы на 1−2 градуса, ночные температуры уже будут нормальные — 10−15 градусов, а днём ещё прохладно», — сказал метеоролог. Его слова передает РИА Новости.