Педиатр Смирнова объяснила, как избежать ночного перегрева у младенца

Причины частой заболеваемости у детей разнообразны и могут быть связаны как с физическими, так и с психоэмоциональными факторами. Однако существуют эффективные методы профилактики и укрепления иммунной системы. Почему ребенок часто болеет и как это исправить, «Вечерней Москве» рассказала специалист.