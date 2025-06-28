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Педиатр Смирнова объяснила, как избежать ночного перегрева у младенца

Повышенная потливость у детей — частая причина волнения родителей. Как избежать ночного перегрева у младенца, «Вечерняя Москва» узнала у педиатра сети клиник «Неболит» Анны Смирновой.

Повышенная потливость у детей — частая причина волнения родителей. Как избежать ночного перегрева у младенца, «Вечерняя Москва» узнала у педиатра сети клиник «Неболит» Анны Смирновой.

У новорожденных детей потовые железы только «обучаются» работе, рассказала педиатр.

— Их организм может активно реагировать на малейшее переутомление, волнение или внешние раздражители: теплый воздух, укутывание, подвижные игры, громкий плач, даже слишком плотную пижаму, — отметила специалист.

Чтобы избежать ночного перегрева, важно соблюдать температурный режим, подчеркнула врач:

23−24 градусов — для новорожденных;20−22 градусов — для детей до полугода;19−20 градусов — для детей 6−12 месяцев;17−19 градусов — для малышей старше года.

Также, по словам доктора, необходимо:

обеспечить влажность воздуха в пределах 50−70 процентов;хорошо проветривать комнату;выбирать для сна одежду из натуральных материалов.

— Полезны и вечерние водные процедуры с постепенным снижением температуры воды от плюс 37 до 26 градусов, — добавила Смирнова.

Причины частой заболеваемости у детей разнообразны и могут быть связаны как с физическими, так и с психоэмоциональными факторами. Однако существуют эффективные методы профилактики и укрепления иммунной системы. Почему ребенок часто болеет и как это исправить, «Вечерней Москве» рассказала специалист.