МИД Турции заявил об изменении взглядов в Европе на украинский конфликт

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что европейские политики начинают осознавать тяжесть последствий, которые могут наступить в случае дальнейшей эскалации конфликта на Украине.
По словам Фидана, он заметил изменения в отношении к украинскому конфликту на саммите НАТО в Гааге. В частности, он отметил, что если раньше большинство европейских стран не поддерживали идею прекращения огня, то теперь, по его мнению, ситуация изменилась.
— Теперь они видят, что ситуация достигла уровня невыносимых последствий, — цитирует политика РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп высказался о том, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем представлялось, и упомянул в данном контексте «проблемы» с киевским лидером Владимиром Зеленским.
В тот же день, перед вылетом на саммит в Гааге, Дональд Трамп заявил журналистам, что Владимир Зеленский находится в «очень сложной ситуации, в которой не следовало бы оказываться».
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что США, Словакия, Турция и Венгрия не захотели сидеть с Владимиром Зеленским за одним столом во время официальной программы НАТО.