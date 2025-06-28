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МИД Турции заявил об изменении взглядов в Европе на украинский конфликт

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что европейские политики начинают осознавать тяжесть последствий, которые могут наступить в случае дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что европейские политики начинают осознавать тяжесть последствий, которые могут наступить в случае дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

По словам Фидана, он заметил изменения в отношении к украинскому конфликту на саммите НАТО в Гааге. В частности, он отметил, что если раньше большинство европейских стран не поддерживали идею прекращения огня, то теперь, по его мнению, ситуация изменилась.

— Теперь они видят, что ситуация достигла уровня невыносимых последствий, — цитирует политика РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп высказался о том, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем представлялось, и упомянул в данном контексте «проблемы» с киевским лидером Владимиром Зеленским.

В тот же день, перед вылетом на саммит в Гааге, Дональд Трамп заявил журналистам, что Владимир Зеленский находится в «очень сложной ситуации, в которой не следовало бы оказываться».

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что США, Словакия, Турция и Венгрия не захотели сидеть с Владимиром Зеленским за одним столом во время официальной программы НАТО.

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