Вильфанд сообщил, когда в центре России потеплеет

Температура в центре европейской части России нормализуется 3−4 июля, потеплеет до 25 градусов, но устойчивого тепла пока не ожидается, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«По крайней мере, в четверг-пятницу температура будет около нормы», — сказал он.
Вильфанд отметил, что это не будет устойчивым потеплением, и после 3−4 июля температура немного снизится. Ночные показатели стабилизируются — 10−15 градусов, а днём сохранится прохлада, сказал Вильфанд.
По его словам, 3 и 4 июля в Московском регионе ожидается от 22 до 25 градусов днём и от 10 до 15 градусов ночью. На выходных с северо-запада начнут поступать прохладные воздушные массы, и температура понизится до 18−23 градусов, добавил метеоролог.