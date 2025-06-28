Вильфанд сообщил, когда в центре России потеплеет

По его словам, 3 и 4 июля в Московском регионе ожидается от 22 до 25 градусов днём и от 10 до 15 градусов ночью. На выходных с северо-запада начнут поступать прохладные воздушные массы, и температура понизится до 18−23 градусов, добавил метеоролог.