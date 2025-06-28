Паразит, считавшийся исчезнувшим, убивает людей в Гондурасе

В Гондурасе зафиксирована вспышка заражений опасным паразитом Cochliomyia hominivorax, известным как «винтовой червь» или «червь-людоед», который считался уничтоженным последние 30 лет. По данным The Telegraph, с апреля 2025 года в стране, особенно в городе Сан-Педро-Сула, зарегистрированы сотни случаев инфицирования, включая трагический случай с 19-дневной девочкой.
«В городе Сан-Педро-Сула в Гондурасе появился давно забытый винтовой червь — личинка паразитической мухи, напоминает людям о второй части своего латинского научного названия: hominivorax — “людоед”, — пишет издание.
Особую тревогу вызывает способность личинок проникать в жизненно важные органы. Зафиксирован летальный исход у пожилой женщины, умершей от септического шока после того, как паразиты отложили яйца в ее гортани. Врачи отмечают, что без экстренной помощи личинки могут достигать мозга, а у некоторых пациентов обнаруживали десятки особей в носовых пазухах, глазницах и на лице.
Власти Гондураса признают, что ситуация вышла из-под контроля из-за слабого санитарного надзора и незаконных маршрутов перемещения скота, способствующих распространению эпидемии.
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