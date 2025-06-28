Паразит, считавшийся исчезнувшим, убивает людей в Гондурасе

Особую тревогу вызывает способность личинок проникать в жизненно важные органы. Зафиксирован летальный исход у пожилой женщины, умершей от септического шока после того, как паразиты отложили яйца в ее гортани. Врачи отмечают, что без экстренной помощи личинки могут достигать мозга, а у некоторых пациентов обнаруживали десятки особей в носовых пазухах, глазницах и на лице.