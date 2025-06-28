Церковный праздник 28 июня 2025: приметы, традиции и запреты

Святой Иоанн Креститель — один из самых почитаемых святых в христианстве, предшественник Иисуса Христа. Он был известен своим служением, проповедью покаяния и крещением людей в реке Иордан. Праздник, посвященный этому святому, отмечается как день его рождения, что символизирует начало новой жизни и духовного пробуждения.