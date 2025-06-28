Врач раскрыла Life.ru правду о детских укусах и дала чёткие инструкции, как с этим бороться

Собеседница Life.ru также отметила, что часто дети кусаются в состоянии переутомления или нехватки внимания. Важно вовремя переключать активность на спокойные игры и давать ребёнку отдохнуть. Иногда малыши кусаются, копируя поведение взрослых. Если родители в шутку покусывают ребёнка за пальчики или пяточки, он может решить, что это весёлая игра, и повторить то же самое с другими детьми, но уже всерьёз. На время откажитесь от таких игр, а вместо них покажите другие способы выражать нежность — объятия, поглаживания, воздушные поцелуи.