Льготные ипотечные программы планируют сделать выгоднее: выплаты для многодетных семей могут повысить

Для многодетных семей в России стараются создать наиболее выгодные и комфортные условия. Сейчас, по программе льготной ипотеки, государство выплачивает соответствующим семьям 450 тысяч рублей. Однако эту сумму планируют увеличить вдвое. Об этом сообщил депутат ГД Анатолий Аксаков, пишет РИА Новости.
Он отметил, что выплаты на погашение ипотеки, если проект будет принят, составят 900 тысяч рублей. Анатолий Аксаков считает это решение «неплохой поддержкой», однако, по его словам, правительству ещё есть куда стремиться.
«У нас есть программа для многодетных семей, по которой уже при рождении ребенка выделяется определенная сумма денег на возмещение стоимости жилья. Сейчас эту сумму увеличиваем до 900 тысяч рублей, она составляла 450 тысяч рублей, теперь будет 900 тысяч рублей», — пояснил депутат.
Кроме того, в Госдуме напомнили о наделении некоторых россиян субсидиями на оплату ЖКХ. Ее могут получить пенсионеры, малоимущие, многодетные семьи, инвалиды и другие.