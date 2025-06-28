Офис по туризму Малайзии заявил о возможном запуске прямых рейсов с РФ до конца года

«Вопрос находится на финальной стадии обсуждения. Есть согласие по этому вопросу. Но оно не финализировано. Поскольку, конечно, нам нужно рассмотреть вопросы дозаправки бортов, безопасности. И, конечно, маршруты, куда мы хотим летать», — сказал он, отвечая на вопрос о том, как идут дискуссии по поводу запуска прямого авиасообщения между странами.