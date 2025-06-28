Офис по туризму Малайзии заявил о возможном запуске прямых рейсов с РФ до конца года

«Вопрос находится на финальной стадии обсуждения. Есть согласие по этому вопросу. Но оно не финализировано. Поскольку, конечно, нам нужно рассмотреть вопросы дозаправки бортов, безопасности. И, конечно, маршруты, куда мы хотим летать», — сказал он, отвечая на вопрос о том, как идут дискуссии по поводу запуска прямого авиасообщения между странами.
«Я не уверен на 100%, но основываясь на том, что мы уже обсудили, мы надеемся на прямые рейсы к концу года», — добавил Сетия.
По его словам, необходимо восстановить прямое авиасообщение. «Нам нужны прямые рейсы между РФ и Малайзией. Это не что-то новое, рейсы уже были. Нужно восстановить маршруты из Москвы в Куала-Лумпур, из Москвы в другие города. Мы надеемся, что к концу года рейсы смогут уже выполняться», — заключил директор по международному продвижению в Офисе по туризму Малайзии.