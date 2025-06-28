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Завершено расследование уголовного дела в отношении пермяка, истязавшего малолетнего пасынка

В Свердловском районе Перми завершено расследование в отношении местного жителя.

В Свердловском районе Перми завершено расследование в отношении местного жителя. Его обвиняют в истязании несовершеннолетнего, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

В марте в соцмедиа прошли сообщения, что в Перми отчим применял насилие к ребенку. Несовершеннолетний вынужденно сбежал из квартиры и просил помощи у прохожих.

Следствие установило, что в течение года с 1 марта 2024 года по 1 марта нынешнего 31-летний фигурант в квартире своей сожительницы в Свердловском районе и в других местах причинял своему 9-летнему пасынку физические и психические страдания, систематически избивая его и совершая в отношении него иные насильственные действия.

На время следствия мужчину заключили под стражу. Тяжесть представленных доказательств заставила пермяка полностью признать вину в преступлении.

Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.