Завершено расследование уголовного дела в отношении пермяка, истязавшего малолетнего пасынка

Следствие установило, что в течение года с 1 марта 2024 года по 1 марта нынешнего 31-летний фигурант в квартире своей сожительницы в Свердловском районе и в других местах причинял своему 9-летнему пасынку физические и психические страдания, систематически избивая его и совершая в отношении него иные насильственные действия.