Эксперт назвала популярную находку для современных свадеб

Свадьбы в 2025 году становятся все технологичнее. Теперь даже фотозоны работают с нейросетями. Молодожены все чаще заказывают интерактив, где гости могут сделать снимок, а ИИ тут же их обрабатывает. Об этом KP.RU рассказала сооснователь свадебного агентства Анна Волощенко.