Эксперт назвала популярную находку для современных свадеб

Свадьбы в 2025 году становятся все технологичнее. Теперь даже фотозоны работают с нейросетями. Молодожены все чаще заказывают интерактив, где гости могут сделать снимок, а ИИ тут же их обрабатывает. Об этом KP.RU рассказала сооснователь свадебного агентства Анна Волощенко.
— Из активностей предлагаются фотозоны, в которых снимки обрабатывают нейросети. Например, превращают всех гостей в персонажей советского кино или «Звездных войн», — отметила эксперт.
Кроме фотозон, на свадьбах все чаще устраивают творческие мастерские, где можно рисовать вином или делать ароматные свечи. Для тех, кто устал от громкой музыки, проводят «тихие дискотеки». Гости танцуют в наушниках, каждый под свою музыку.
— На шоу-балеты и фокусников спрос теперь невысокий. Зато можно нанять актеров, которые «случайно» появляются во время перекура на банкете и вовлекают гостей в интерактивные сценки, — добавила Волощенко.