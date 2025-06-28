Anadolu: В поставленной США для сектора Газа муке нашли наркотики

Власти сектора Газа сообщили, что в мешках с мукой, переданных в рамках гуманитарной помощи, были обнаружены наркотические вещества. Эти продукты распространялись в пунктах выдачи, организованных при поддержке США и Израиля.
— Выражаем глубокое беспокойство и осуждение в связи с обнаружением таблеток оксикодона с наркотическим эффектом в мешках с мукой, которые граждане получили в так называемых американо-израильских центрах распределения гуманитарной помощи, — говорится в заявлении властей сектора Газа.
По версии представителей анклава, измельченные таблетки попали в муку намеренно. Они отметили, что такие вещества опасны для здоровья, могут вызывать галлюцинации и нарушения дыхания.
В заявлении местных властей говорится, что ответственность за произошедшее лежит на Израиле. Руководство Газы также призвало закрыть американские гуманитарные центры, утверждая, что израильские военные открывают огонь по людям, пришедшим за продуктами, передает Anadolu.
Американская администрация считает сектор Газа в настоящее время непригодным для жизни и нуждающимся в восстановлении, что возможно только при прекращении текущего конфликта.