Anadolu: В поставленной США для сектора Газа муке нашли наркотики

— Выражаем глубокое беспокойство и осуждение в связи с обнаружением таблеток оксикодона с наркотическим эффектом в мешках с мукой, которые граждане получили в так называемых американо-израильских центрах распределения гуманитарной помощи, — говорится в заявлении властей сектора Газа.