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Силы ПВО РФ сбили 31 беспилотник ВСУ

В течение ночи российские средства противовоздушной обороны уничтожили 31 беспилотник, запущенный с территории Украины. Среди ликвидированных дронов были те, что сбили над акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Срочная новость В течение ночи российские средства противовоздушной обороны уничтожили 31 беспилотник, запущенный с территории Украины. Среди ликвидированных дронов были те, что сбили над акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.