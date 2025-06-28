Срочная новость В течение ночи российские средства противовоздушной обороны уничтожили 31 беспилотник, запущенный с территории Украины. Среди ликвидированных дронов были те, что сбили над акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Силы ПВО РФ сбили 31 беспилотник ВСУ
В течение ночи российские средства противовоздушной обороны уничтожили 31 беспилотник, запущенный с территории Украины. Среди ликвидированных дронов были те, что сбили над акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.