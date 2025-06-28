Командиру ракетной бригады ВСУ Карпуше дали пожизненный срок в РФ

Осужденный является командиром 19-й отдельной ракетной бригады украинской армии. По данным следствия, в ноябре 2024 года по приказу Карпуши бойцы ВСУ произвели не менее семи целенаправленных запусков тактических ракет. Целями являлись места дислокации российских солдат и военной техники, а также гражданский объект, расположенный в Курской области. Эти удары привели к гибели и ранениям людей.