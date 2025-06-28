Командиру ракетной бригады ВСУ Карпуше дали пожизненный срок в РФ

Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор украинскому военнослужащему Ростиславу Карпуше, назначив ему пожизненное заключение за ракетные атаки на территорию Курской области. Информацию об этом распространило агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Главной военной прокуратуры РФ.
Осужденный является командиром 19-й отдельной ракетной бригады украинской армии. По данным следствия, в ноябре 2024 года по приказу Карпуши бойцы ВСУ произвели не менее семи целенаправленных запусков тактических ракет. Целями являлись места дислокации российских солдат и военной техники, а также гражданский объект, расположенный в Курской области. Эти удары привели к гибели и ранениям людей.
Карпушу признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (совершение теракта в составе организованной группы, повлекшее серьезный материальный ущерб) и частью 3 статьи 205 УК РФ (теракт, приведший к гибели нескольких человек).
Ранее сообщалось, что бойца ММА Ахьядова*, убившего инспектора МАДИ в «Зарядье», осудили на 28 лет.
*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.