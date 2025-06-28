Четыре автобуса изменили схемы движения в Алматы из-за строительства BRT

В пресс-службе ТОО «Транспортный холдинг Алматы» пояснили, что по новой схеме общественный транспорт будет курсировать всего один день — 28 июня 2025 года.
Изменения коснутся следующих маршрутов:
- автобус № 32 в северном направлении будет двигаться по Желтоксан — Абая — Абылай хана — Макатаева, а затем по прежней схеме. В обратном направлении — без изменений.
- автобус Nº92 в северном направлении будет двигаться по Абая — Абылай хана — Райымбека, затем по схеме. В обратном направлении — без изменений.
- автобус Nº99 в северном направлении будет двигаться по Желтоксан — Богенбай батыра — Сейфуллина — Толе би, далее по схеме. В обратном направлении — без изменений.
- автобус Nº119 в восточном направлении будет двигаться по Толе би — Абылай хана — Макатаева, далее по схеме. В обратном направлении — без изменений.