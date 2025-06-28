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Четыре автобуса изменили схемы движения в Алматы из-за строительства BRT

В Алматы из-за работ, связанных со строительством BRT и перекрытия части улицы Желтоксан, изменили движение несколько автобусных маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В пресс-службе ТОО «Транспортный холдинг Алматы» пояснили, что по новой схеме общественный транспорт будет курсировать всего один день — 28 июня 2025 года.

Изменения коснутся следующих маршрутов:

  • автобус № 32 в северном направлении будет двигаться по Желтоксан — Абая — Абылай хана — Макатаева, а затем по прежней схеме. В обратном направлении — без изменений.
  • автобус Nº92 в северном направлении будет двигаться по Абая — Абылай хана — Райымбека, затем по схеме. В обратном направлении — без изменений.
  • автобус Nº99 в северном направлении будет двигаться по Желтоксан — Богенбай батыра — Сейфуллина — Толе би, далее по схеме. В обратном направлении — без изменений.
  • автобус Nº119 в восточном направлении будет двигаться по Толе би — Абылай хана — Макатаева, далее по схеме. В обратном направлении — без изменений.