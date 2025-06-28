Дни культуры Астаны прошли в Якутии

В 2024 году в Казахстане с успехом прошли Дни Якутии, гастроли якутских творческих коллективов, Дни якутского кино.
Теперь настала очередь артистов из казахстанской столицы выступить в Якутске и показать свое мастерство.
Ярким событием Дней культуры Астаны в Якутии стал гала-концерт с участием ведущих артистов и творческих коллективов столицы Казахстана. Публика тепло приняла выступления мастеров сцены, продемонстрировавших всё богатство национального музыкального искусства.
Помимо творческой, состоялись и деловые встречи. Посла Казахстана Даурена Абаева и акима Астаны Женис Касымбека принял глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
В ходе встречи стороны обсудили основные направления сотрудничества, а также отметили возросшую за последние годы интенсивность взаимных контактов. Они придали значительный импульс торгово-экономическому и культурно-гуманитарному взаимодействию и вывели его на новый уровень.
В 2024 году товарооборот регионов Казахстана и Якутии составил порядка 168 миллионов долларов, что на 4% выше показателя 2023-го. И это не предел, нам есть куда двигаться дальше, отметили стороны.
Кроме того, перспективными направлениями для взаимовыгодного сотрудничества являются туризм, IT-сфера, сельское хозяйство, лесная и добывающая промышленность.