Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил мнение, что Россия и Украина в ходе переговоров могут найти точки соприкосновения и достичь компромисса по меморандумам, переданным друг другу для урегулирования конфликта.
— Обе стороны знают «свои линии» по прекращению огня, эти условия они представили друг другу. В переговорном процессе мы называем это «вступительная позиция». При проведении хороших переговоров, в случае наличия воли и роли посредника, можно найти середину, — пояснил дипломат в эфире A Haber.
По словам министра, именно эти документы станут ключевой темой на следующих раундах переговоров. При этом он отметил, что урегулирование требует времени — одной или двух встреч для решения столь сложной проблемы будет недостаточно.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем он представлял, и упомянул в данном контексте «проблемы» с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
25 июня, перед вылетом на саммит в Гааге, Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский находится в «очень сложной ситуации, в которой не следовало бы оказываться».