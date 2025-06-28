Житель Тайшета сбежал от сотрудников ГАИ и соврал об угоне автомобиля

Жителя Тайшета приговорили за ложный донос об угоне собственного автомобиля. В январе 2025 года ночью мужчина за рулем Toyota Cresta, двигаясь по проезжей части города, не выполнил законные требования сотрудника полиции об остановке, выехал на трассу «Тайшет — Шелехово» и продолжил движение, уходя от погони. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД и прокуратуре Иркутской области.