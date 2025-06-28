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Житель Тайшета сбежал от сотрудников ГАИ и соврал об угоне автомобиля

Суд назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жителя Тайшета приговорили за ложный донос об угоне собственного автомобиля. В январе 2025 года ночью мужчина за рулем Toyota Cresta, двигаясь по проезжей части города, не выполнил законные требования сотрудника полиции об остановке, выехал на трассу «Тайшет — Шелехово» и продолжил движение, уходя от погони. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД и прокуратуре Иркутской области.

— После нарушитель остановился рядом с городской свалкой и убежал в лес. Через несколько часов мужчина обратился в полицию, заявив, что его автомобиль украли, — говорится в сообщении.

Полицейские установили, что сведения, полученные от заявителя, не соответствуют действительности. В его отношении было заведено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Суд назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.