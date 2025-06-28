Банный комплекс едва не сгорел в Хабаровске 27 июня

За прошедшие 24 часа в Хабаровском крае не зафиксировано чрезвычайных ситуаций. Однако подразделения пожарной охраны выезжали на пять возгораний в жилом секторе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Наиболее серьезный пожар произошел в Хабаровске — горел банный комплекс на улице Приморской. Сообщение о возгорании в парной поступило около 21:00. Посетители успели самостоятельно эвакуироваться до прибытия пожарных. Огнеборцы ликвидировали пламя за два часа. Выгорело помещение парильной, душевой комнаты, кровля и мансарда на площади 50 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.
Сейчас на большей части края установлен 2−3-й класс пожарной опасности. Особый противопожарный режим сохраняется в шести районах: Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Николаевском имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском, Ульчском и Охотском округе.
Также за сутки пожарно-спасательные подразделения четыре раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП.