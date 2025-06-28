Банный комплекс едва не сгорел в Хабаровске 27 июня

Наиболее серьезный пожар произошел в Хабаровске — горел банный комплекс на улице Приморской. Сообщение о возгорании в парной поступило около 21:00. Посетители успели самостоятельно эвакуироваться до прибытия пожарных. Огнеборцы ликвидировали пламя за два часа. Выгорело помещение парильной, душевой комнаты, кровля и мансарда на площади 50 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.