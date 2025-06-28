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Уфимский физдиспансер заключил незаконную многомилионную сделку с коммерческой фирмой

В Уфе выявили незаконный сговор медучреждения и фирмы на 7,7 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе выявили нарушения при заключении контрактов между Республиканским врачебно-физкультурным диспансером и ООО «Партнер». Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В ходе проверки выяснилось, что с 2022 по 2024 год учреждение здравоохранения заключило с коммерческой организацией контракты на ремонт помещений общей стоимостью более 7,7 миллионов рублей без проведения обязательных конкурсных процедур.

По факту нарушений антимонопольного законодательства должностные лица обеих организаций привлекли к административной ответственности по статье «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения». Суд назначил им штрафы на общую сумму 30 тысяч рублей.

— Кроме того, в адрес их руководителей внесены представления о недопустимости подобных нарушений впредь, — сообщили в надзорном ведомстве.

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