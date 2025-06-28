В Ростовском зоопарке поселилась антилопа гарна

В Ростовском зоопарке — новое пополнение: из нижегородского зоопарка «Лимпопо» сюда приехала антилопа гарна. Это один из самых быстрых наземных млекопитающих, способный развивать скорость до 80 км/ч.
В зоопарке сообщили, что новый обитатель — молодой самец с изящными закрученными рогами. После прохождения карантина его выпустили в уличный вольер, где посетители уже могут увидеть этого грациозного животного.
Гарны не только стремительные бегуны, но и отличные прыгуны: они преодолевают до 2 метров в высоту и 6,5 метров в длину. В случае опасности эти антилопы издают шипящие звуки, а также могут долго обходиться без воды.
В дикой природе главную угрозу для гарн представляет человек, из-за чего вид занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) как близкий к уязвимому положению.
Посмотреть на нового жителя зоопарка можно со смотровой площадки рядом с вольером белого носорога.
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