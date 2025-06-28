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Средства ПВО за ночь сбили 31 БПЛА ВСУ над регионами России

По данным Минобороны России, беспилотники ликвидированы с 23:30 мск 27 июня до 06:45 мск 28 июня.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства противовоздушной обороны в период с 23.30 мск 27 июня до 06.45 мск 28 июня уничтожили 31 украинский беспилотник, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что девять БПЛА противника ликвидированы в небе над Крымом, шесть — над Брянской областью, по пять БПЛА — над Смоленской областью и акваторией Черного моря.

Помимо этого, два БПЛА сбито над Азовским морем, по одному над Орловской, Белгородской и Калужской областями, а также Краснодарским краем.

Напомним, накануне сообщалось, что в Волгоградской области средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников ВС Украины.

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