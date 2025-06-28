Продвижение российских войск на территории Украины приводит к сокращению числа доступных стране месторождений редкоземельных металлов. Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, Украина уже потеряла месторождение лития в ДНР, что стало серьезным ударом по ее экономическому сотрудничеству с США.
Речь идет о месторождении в поселке Шевченко, которое, несмотря на относительно небольшую площадь — около 404 тысяч квадратных метров, — считается одним из самых перспективных на территории Украины из-за высокой концентрации лития. Этот металл критически важен для производства современных технологий, включая аккумуляторы и электронику.
Отмечается, что потеря этого ресурса снижает возможности Киева предлагать Вашингтону ценные сырьевые активы. Тем временем российские силы продолжают продвижение к другим стратегическим точкам, включая залежи титана, урана и иных минералов.
Директор американской компании Critical Metals Corp Михаил Жернов заявил изданию, что с ростом контроля российских войск над полезными ископаемыми положение Украины в переговорах с США становится все слабее. Он назвал ситуацию потенциальной угрозой для будущих сделок Киева с Вашингтоном.
Бывший сотрудник украинского посольства в США Андрей Телиженко заявил, что киевский режим «продал Украину», подписав ресурсную сделку с Вашингтоном.