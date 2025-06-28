Топ-5 главных новостей в Молдове 28 июня 2025: Почему жители Молдовы не собираются отказываться от продукции из России; трагедия — женщина скончалась на кладбище на похоронах; жара дала Молдове передышку

Топ-5 главных новостей Молдове на утро субботы, 28 июня 2025:
1. Трагедия на похоронах в Молдове: Женщина скончалась на кладбище, провожая родственника в последний путь.
2. Молдавские потребители не собираются отказываться от российской продукции: Дёшево, вкусно и никаких червей.
3. После дикой жары в +37 градусов в Молдову идут дожди с грозами и прохлада: Синоптики обещают резкое понижение температуры.
4. Токсичный пришелец: Молдавским туристам на заметку — в Черном море заметили рыбу, несущую смертельную угрозу.
5. Очередное испытание для рынка недвижимости: В Молдове прогнозируется рост цен на стройматериалы — ремонт и жильё станут дороже.
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