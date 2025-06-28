Долгожданная передышка: прогноз магнитной бури на 29 июня 2025

Геомагнитные бури наиболее сильно влияют на здоровье людей старше 50 лет, а также на тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний или скачков давления. Однако даже здоровые люди могут плохо себя чувствовать во время магнитных бурь: исследования показывают, что около 30% жителей Земли чувствительны к колебаниям магнитосферы.