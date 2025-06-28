Долгожданная передышка: прогноз магнитной бури на 29 июня 2025

Ученые фиксируют отсутствие вспышек на Солнце.
В июне 2025 года метеозависимые люди регулярно ощущали влияние магнитных бурь. Из-за резких всплесков геомагнитной активности миллионы людей чувствовали головные боли, сталкивались с проблемами со сном и концентрацией внимания. Но похоже, в ближайшее время метеозависимых ждет долгожданная передышка. О том, ждать ли магнитную бурю 29 июня 2025 — в материале URA.RU.
Солнечная активность 29 июня 2025.
По данным ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, начиная со второй половины дня пятницы, магнитное поле Земли вошло в спокойную «зеленую» зону. Планета вышла из-под влияния быстрого солнечного ветра, так что в ближайшее время магнитные бури не ожидаются.
«Как только влияние корональной дыры будет снято, по-видимому, наступит мертвый сезон, так как за исключением этого фактора на Солнце сейчас вообще нет никакой активности. Впрочем, недооценивать текущие возможности звезды также не стоит: любые сценарии все еще смогут быть переиграны», — заявили ученые.
На текущий момент индекс солнечной активности оценивается в 2.1 балла из 10. За последние сутки на звезде не зарегистрировали ни одной вспышки. Так что в воскресенье, 29 июня, ученые прогнозируют низкий уровень геомагнитной активности.
Магнитные бури 29 июня 2025.
Прогноз магнитных бурь на месяцФото: Лаборатория солнечной активноси.
По прогнозу ученых, в воскресенье уровень магнитосферы Земли останется на «зеленых» значениях. Сила геомагнитной активности не превысит трех баллов по Кр-индексу. В течение всего дня ожидается спокойная обстановка с вероятностью 68%. Возможность незначительных геомагнитных возмущений — 25%, а шанс магнитного шторма — всего 7%.
Прогноз магнитных бурь на месяц.
Судя по прогнозам, спокойной магнитосфера Земли продержится до 10−11 июля — в этих числах ученые ожидают геомагнитный шторм. Также до «красных» значений уровень возбужденности магнитосферы поднимется 22−23 числа. 7, 12, 13, 21 и 28 июля эксперты ожидают незначительные всплески геомагнитной активности. Однако стоит учитывать, что прогноз на месяц вперед может оказаться неточным, ведь никто не застрахован от внезапных вспышек на звезде. Так что метеозависимым людям лучше заранее проверять прогноз магнитных бурь на ближайшие дни.
Что делать метеозависимым.
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Геомагнитные бури наиболее сильно влияют на здоровье людей старше 50 лет, а также на тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний или скачков давления. Однако даже здоровые люди могут плохо себя чувствовать во время магнитных бурь: исследования показывают, что около 30% жителей Земли чувствительны к колебаниям магнитосферы.
Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие, важно поддерживать организм в тонусе: отказаться от вредных привычек, соблюдать режим сна, придерживаться сбалансированного питания и заниматься спортом. Это повысит сопротивляемость организма внешним факторам.
Если, несмотря на здоровый образ жизни, во время геомагнитных колебаний возникают выраженные симптомы, такие как слабость, головные боли и скачки давления, стоит проконсультироваться с врачом. Возможно, метеочувствительность сигнализирует о скрытых хронических заболеваниях.